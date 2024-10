Vasco precisa vencer o Atlético-MG para avançar à final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 18/10/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro (RJ)

No treino aberto realizado na manhã desta sexta-feira (18), em São Januário, Rafael Paiva deu pistas de qual Vasco deve enfrentar o Atlético-MG,no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Durante um momento do treino aberto, Rafael Paiva separou o grupo em dois. No primeiro estavam os jogadores que em tese são "titulares", para treinar finalizações, e no segundo, os "reservas" disputaram o famoso "rachão".

Entre os jogadores que treinaram finalizações estavam: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho, Payet, Emerson Rodríguez e Vegetti.

Os jogadores selecionados mostram que há dúvida quanto as peças na defesa e no ataque do Vasco. Principalmente, no que se trata da dupla de zaga e quem fará a ponta direita.

No grupo outro grupo com os "reservas" estavam jogadores como Rayan, Máxime Dominguez e Jean David. Ou seja, atletas que também fazem a ponta direita.

Provável Vasco para enfrentar o Atlético-MG: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez (Payet), Emerson Rodríguez e Vegetti.

Jogadores do Vasco agradeceram a torcida pelo apoio no treino aberto (Fotos: Matheus Lima/Vasco e Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco faz o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil neste sábado (19). O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG precisando vencer para avançar à final da competição.