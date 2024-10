Philipe Coutinho em Atlético MG x Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 14:04 • Rio de Janeiro

Autor do gol que deixou o sonho da Copa Do Brasil vivo para o Vasco em São Januário, o bom desempenho de Coutinho contra o {Atlético-MG} não se repetiu nas partidas consecutivas. Em baixa, a titularidade do craque é questionada por alguns torcedores. Sobre a presença do jogador entre o time titular, Rivaldo, Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, opinou;

- Eu prefiro o Coutinho como titular, que voltou buscando jogo, querendo mostrar que é um grande jogador. E no momento, ele está dando conta do recado, participando de jogadas decisivas e até marcou um gol importante contra o Galo. Eu espero que ele possa ser titular absoluto, pela história e pelo futebol que ele joga. Eu particularmente gosto muito do Coutinho, é um grande jogador, com muita habilidade, que tem uma história bonita dentro do Vasco e pelos outros clubes por onde passou - destacou Rivaldo.

Semifinal da Copa do Brasil

O Vasco precisa vencer o {Atlético-MG} para avançar à final da Copa do Brasil. Com o 2 a 1 na primeira partida, o Cruz-Maltino precisa de dois ou mais gols de diferença para eliminar de maneira direta o Galo. Se a vitória for por um gol, a disputa vai para os pênaltis.

Vasco e Atlético-MG decidem uma vaga para a final da Copa do Brasil neste sábado (19). A bola rola às 18h30, em São Januário.