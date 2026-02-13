Baluarte do Salgueiro, ex-Vasco relembra título brasileiro de 1974: 'Operários'

Conteúdo Especial

Em 2026, o Vasco celebra 52 anos da conquista do primeiro título do Campeonato Brasileiro da história do clube. Para relembrar o título de 1974, o Lance! falou com José Galdino de Oliveira, ponta-esquerda do elenco campeão do Cruzmaltino e baluarte do Acadêmicos do Salgueiro, tradicional escola de samba do Carnaval carioca.

Na época, o ex-jogador havia acabado de chegar ao clube, com apenas 18 anos. Ao relembrar a conquista, Galdino destacou que o Vasco chegou para o quadrangular final do campeonato como o azarão. Mesmo assim, com o brilhantismo de Roberto Dinamite, a equipe conseguiu conquistar o primeiro título do Brasileiro da história do Cruzmaltino.

— Foi para o quadrangular Internacional, Santos, Cruzeiro e o Vasco. O nosso time era de operário. O que tinha menos craques. O Cruzeiro tinha Nelinho, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Joãozinho. Internacional: Falcão, Valdomiro... E o Santos, Pelé, que não tinha parado ainda. O nosso Vasco era um time de operários — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O único que se destacou foi o Roberto, que virou o Dinamite nessa época. Porque ele fez 2 gols contra o Internacional, no primeiro jogo do quadrangular. Eu e o falecido Valdir Amaral falamos: "Esse é o Dinamite". A gente falava para o Roberto. Se você marcar um gol lá na frente, não vamos sofrer um aqui atrás. A gente era a zebra. No futebol, não tem essa história de craque. Entra em campo e as coisas mudam. Até hoje é assim — concluiu.

Chegada ao Vasco

A conquista aconteceu no primeiro ano de Galdino com a camisa do Cruzmaltino. Torcedor do clube desde criança, o ex-jogador contou como foi a chegada ao time do coração.

Antes do Vasco, o antigo ponta-esquerda iniciou a carreira profissional no Botafogo. Sem espaço no elenco do Glorioso da época, que contava com grandes nomes como Jairzinho e Zagallo, Galdino foi emprestado ao Bangu, para a disputa do Campeonato Carioca de 1974.

No torneio, ele foi destaque da equipe montada pelo contraventor Castor de Andrade. Ao fim do Cariocão, o Vasco buscou a contratação do ex-jogador para a disputa do Brasileirão daquele ano.

— A minha passagem do Botafogo para o Vasco teve o Bangu antes. Estava em General Severiano e o Jairzinho chegou em mim e falou, Castor de Andrade está aí para te levar ao Bangu. Não poderia disputar o Carioca de 1974 pelo Botafogo, porque não me inscreveram, e o Bangu tinha três vagas disponíveis. Então, fui falar com o Castor. Ele todo arrumado, de terno, disse: "E aí, meu filho. Vamos jogar em Bangu? Ou vai ficar parado ai?". Aí, ele me perguntou, quanto ganhava? Olhei para ele e disse: "dez mil". O Castor: "30 mil para jogar o Carioca pelo Bangu". Conclusão, me destaquei no campeonato. Em um jogo contra o Vasco, eu brinquei com o Fidélis, e foi então, que o clube ficou de olho em mim. Foi em um jogo em São Januário. Eu acabei com o jogo. Aí o pessoal gostou. Sem espaço no Botafogo, o Vasco foi lá me buscar — relembrou Galdino, antes de completar.

— No domingo de carnaval foi um diretor do Vasco lá em casa. Falou que estava certo, e me perguntou se queria ir para o clube. Isso em 1974. Salgueiro campeão. E fui emprestado ao Vasco. Uniu o útil ao agradável. Sou vascaíno, minha família é. O coração pesou. Foi uma realização. E em um ano que fui campeão pelo Salgueiro e com o Vasco, do Brasileiro. Não tem essa história de quem faz três gols pede música? Eu tive três títulos. Fiquei 4 anos no Vasco. No final de 74, o Cruzmaltino me comprou assim que acabou meu contrato de empréstimo. Foi uma coisa, para mim, eu tinha só 18 anos — contou.

