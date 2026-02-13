Aproveitamento do Vasco em 2026 é pior que o de 2025
Vasco tem 51% de aproveitamento em 2026
A temporada de 2026 começou com as expectativas renovadas para a torcida do Vasco, que esperava um ano melhor que o anterior. No entanto, o que se vê neste começo de temporada é um aproveitamento pior se comparado aos nove jogos iniciais de 2025.
Das nove partidas, o Cruz-Maltino venceu três, empatou três e perdeu outras três vezes, fazendo 12 dos 27 pontos possíveis, com um aproveitamento de aproximadamente 44%, contra os 51% de 2025.
Na coletiva após o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Diniz falou sobre o momento oscilante do Vasco, que apresenta sinais de bom desempenho, mas dificuldade em converter em resultado.
— Estou aqui para ser pressionado. Os números são esses, mas o rendimento não era para ser esse desde o ano passado. Eu vou sustentar e acredito que os números vão mudar. Não conversei nada com a diretoria. Sou seguro daquilo que faço.
No entanto, é importante levar em conta que, em 2026, há três jogos pelo Brasileirão entre os disputados, enquanto em 25 a competição começou mais tarde. A estreia foi apenas em 30 de março, em vitória sobre o Santos.
Compare os resultados de 2025 e 2026
Em 2026, o aproveitamento do Vasco é de aproximadamente 44%, enquanto, em 2025, foi de cerca de 51%. A diferença é pouca para 2025, que teve o mesmo número de vitórias, mas apenas uma derrota e cinco empates.
Veja um comparativo dos resultados dos primeiros nove jogos de cada ano.
Jogos do Vasco em 2026
|Vasco 4 x 2 Maricá
|Carioca
|Cuesta, Rayan (2), Coutinho
Vasco 0 x 0 Nova Iguaçu
Carioca
—
Flamengo 1 x 0 Vasco
Carioca
—
Boavista 0 x 3 Vasco
Carioca
Puma Rodríguez (2), Andrés Gómez
Mirassol 2 x 1 Vasco
Brasileirão
Coutinho
Madureira 0 x 0 Vasco
Carioca
—
Vasco 1 x 1 Chapecoense
Brasileirão
Puma Rodríguez
Vasco 2 x 0 Botafogo
Carioca
Brenner e Coutinho
Vasco 0 x 1 Bahia
Brasileirão
—
Jogos do Vasco em 2025
|Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco
|Carioca
|Paulinho
Vasco 0 x 0 Bangu
Carioca
—
Boavista 1 x 1 Vasco
Carioca
Walace
Vasco 2 x 0 Madureira
Carioca
Paulinho, Vegetti
Vasco 4 x 1 Portuguesa
Carioca
Vegetti (2), Paulo Henrique, Philippe Coutinho
Maricá 0 x 1 Vasco
Carioca
Paulo Henrique
Vasco 2 x 2 Volta Redonda
Carioca
Vegetti (2)
Vasco 1 x 2 Fluminense
Carioca
Philippe Coutinho
Sampaio Corrêa 0 x 0 Vasco
Carioca
—
Próximo jogo do Vasco
O Vasco volta a campo no sábado (14), às 21h30, para enfrentar o Volta Redonda em duelo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor avança para a semifinal para enfrentar quem ganhar de Fluminense e Bangu, que jogam na segunda-feira (16).
