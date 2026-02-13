menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Aproveitamento do Vasco em 2026 é pior que o de 2025

Vasco tem 51% de aproveitamento em 2026

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
07:12
Coutinho Vasco
imagem cameraPhilippe Coutinho na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
A temporada de 2026 começou com as expectativas renovadas para a torcida do Vasco, que esperava um ano melhor que o anterior. No entanto, o que se vê neste começo de temporada é um aproveitamento pior se comparado aos nove jogos iniciais de 2025.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Das nove partidas, o Cruz-Maltino venceu três, empatou três e perdeu outras três vezes, fazendo 12 dos 27 pontos possíveis, com um aproveitamento de aproximadamente 44%, contra os 51% de 2025.

Na coletiva após o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Diniz falou sobre o momento oscilante do Vasco, que apresenta sinais de bom desempenho, mas dificuldade em converter em resultado.

— Estou aqui para ser pressionado. Os números são esses, mas o rendimento não era para ser esse desde o ano passado. Eu vou sustentar e acredito que os números vão mudar. Não conversei nada com a diretoria. Sou seguro daquilo que faço.

No entanto, é importante levar em conta que, em 2026, há três jogos pelo Brasileirão entre os disputados, enquanto em 25 a competição começou mais tarde. A estreia foi apenas em 30 de março, em vitória sobre o Santos.

➡️ Entre desempenho e resultados: a encruzilhada de Diniz no Vasco

Compare os resultados de 2025 e 2026

Em 2026, o aproveitamento do Vasco é de aproximadamente 44%, enquanto, em 2025, foi de cerca de 51%. A diferença é pouca para 2025, que teve o mesmo número de vitórias, mas apenas uma derrota e cinco empates.

Veja um comparativo dos resultados dos primeiros nove jogos de cada ano.

Jogos do Vasco em 2026

Vasco 4 x 2 MaricáCariocaCuesta, Rayan (2), Coutinho

Vasco 0 x 0 Nova Iguaçu

Carioca

Flamengo 1 x 0 Vasco

Carioca

Boavista 0 x 3 Vasco

Carioca

Puma Rodríguez (2), Andrés Gómez

Mirassol 2 x 1 Vasco

Brasileirão

Coutinho

Madureira 0 x 0 Vasco

Carioca

Vasco 1 x 1 Chapecoense

Brasileirão

Puma Rodríguez

Vasco 2 x 0 Botafogo

Carioca

Brenner e Coutinho

Vasco 0 x 1 Bahia

Brasileirão

Jogos do Vasco em 2025

Nova Iguaçu 1 x 1 VascoCariocaPaulinho

Vasco 0 x 0 Bangu

Carioca

Boavista 1 x 1 Vasco

Carioca

Walace

Vasco 2 x 0 Madureira

Carioca

Paulinho, Vegetti

Vasco 4 x 1 Portuguesa

Carioca

Vegetti (2), Paulo Henrique, Philippe Coutinho

Maricá 0 x 1 Vasco

Carioca

Paulo Henrique

Vasco 2 x 2 Volta Redonda

Carioca

Vegetti (2)

Vasco 1 x 2 Fluminense

Carioca

Philippe Coutinho

Sampaio Corrêa 0 x 0 Vasco

Carioca

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo no sábado (14), às 21h30, para enfrentar o Volta Redonda em duelo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor avança para a semifinal para enfrentar quem ganhar de Fluminense e Bangu, que jogam na segunda-feira (16).

Coutinho em ação no jogo do Vasco contra o Bahia em São Januário pelo Brasileirão
Coutinho em ação no jogo do Vasco contra o Bahia em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

