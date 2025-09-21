menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Fernando Diniz exalta atuação de zagueiro do Vasco: ‘Não perdeu um lance’

Lucas Oliveira precisou entrar na partida após lesão de Robert Renan

Vasco Diniz
imagem cameraFernando Diniz na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Thiago Rodrigues/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 21/09/2025
23:43
Atualizado há 2 minutos
  • Mais Notícias

No clássico deste domingo (21), válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1 no Maracanã. Além do resultado, o jogo marcou o destaque de Lucas Oliveira, zagueiro que entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Robert Renan, substituído após sofrer uma concussão.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez questão de enaltecer a atuação do defensor, que não vinha sendo aproveitado com frequência. O treinador ressaltou a segurança apresentada por Oliveira diante dos atacantes rubro-negros e destacou sua entrega em campo.

- Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, mas hoje a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. Um jogador que estava um bom tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui, jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito.

Diniz também reforçou a confiança que tem no atleta, lembrando sua trajetória no Cruzeiro e defendendo sua capacidade de seguir contribuindo com o elenco vascaíno.

Na zona mista, Lucas Oliveira respondeu qual foi a sensação de precisar entrar em campo as pressas no clássico por conta da concussão do Robert Renan.

- Infelizmente tive que por conta de uma lesão do Robert. Não tem como a gente escolher o momento de entrar, mas isso mostra o valor da equipe, que estão todos preparados e no momento que precisar a gente vai estar pronto para dar conta do recado.

Lucas Oliveira Vasco
Lucas Oliveira em campo na partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

