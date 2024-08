Praxedes terá um novo destino em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/08/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Ao que tudo indica, Praxedes não será mais jogador do Vasco. O meia desembarcou no Paraná nesta segunda-feira (12), onde vai realizar exames e assinar com o Athletico-PR, clube no qual será cedido por empréstimo junto ao Bragantino. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Praxedes vai assinar um contrato com o Athletico-PR válido até o final do ano. O meia também será cedido por empréstimo pelo Bragantino.

Na última quarta-feira (7), o Lance! noticiou que Praxedes entende que respirar novos ares pode fazer com que esteja em campo por mais minutos. O meia perdeu espaço em razão da concorrência no meio-campo.

Além disso, a saída de Praxedes ajuda a aliviar a folha salarial do Vasco. O Cruz-Maltino busca um zagueiro titular e um atacante que jogue pelo lado esquerdo.

Praxedes tem dois gols com a camisa do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Praxedes chegou ao Vasco em 2023 e se destacou sob o comando de Ramón Díaz. Com isso, o ex-técnico do Cruz-Maltino pediu a renovação do empréstimo do meia. Ao longo desta temporada, o jogador perdeu espaço e passou a ser um dos atletas mais contestados.

Ainda em 2024, Praxedes chegou a ensaiar uma volta por cima, uma vez que passou a ser titular sob o comando de Rafael Paiva. Contudo, o meia perdeu espaço depois de cometer uma falha na derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV.

Em 35 jogos com a camisa do Vasco, Praxedes marcou dois gols e deu duas assistências.