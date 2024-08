Carlos Eugênio Simon bate martelo em gol polêmico do Vasco no Fluminense; veja

Jogadores do Fluminense reclamaram de gol do Vasco no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou a polêmica no clássico entre Vasco e Fluminense, no último sábado (10), no Nilton Santos. O comentarista da ESPN discordou da decisão de Anderson Daronco e afirmou que o primeiro gol do Cruzmaltino no jogo deveria ter sido anulado.

- Polêmica no clássico carioca! No lance do gol do Vasco, o árbitro marcou gol e o VAR interveio. Ele foi na área de revisão e confirmou o gol equivocadamente. A bola pega no braço do Vegetti antes dele concluir para o fundo das redes. Esse gol deveria ter sido anulado - comentou Simon.

O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, da Globo, pensa diferente. Para PC, o toque no braço de Léo Pelé não é faltoso. O ex-árbitro também afirmou não ter convicção do possível toque da bola no braço de Vegetti. O lance gerou muita reclamação de jogadores e torcedores do Fluminense.