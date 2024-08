Victor Luís comemora primeiro gol pelo Vasco e revela pedido emocionante da filha

Thiago Ribeiro/AGIF







Autor do gol da vitória do Vasco no clássico contra o Fluminense, disputado na noite deste sábado (10), no Nilton Santos, o lateral Victor Luís falou de forma emocionante sobre um pedido de sua filha, que estava no hospital antes da partida.

-Hoje é um dia muito especial também, porque minha filha estava no hospital, tomando soro, e pediu pra eu fazer um gol pra ela. Sabia que eu ia jogar e perguntou: 'Papai, o que eu tenho que fazer pro senhor marcar um gol? E eu respondi que era só ajoelhar e fazer uma oração que o papai faria um gol. Agora me ligou toda feliz e orgulhosa. Poder estar atuando e ajudando os companheiros é importante. Temos que exaltar o grupo. .

Com gol polêmico e 'Olé', Vasco vence o Fluminense no Nilton Santos

Vasco e Fluminense se enfrentaram neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão.O Gigante da Colina venceu por 2 a 0, com gols de Vegetti e Victor Luís.

Superior em boa parte do jogo, o Vasco achou, com um gol polêmico de Vegetti, a vitória no primeiro tempo. Depois do lance, o Fluminense melhorou, mas não conseguiu assustar tanto.

Na segunda etapa, a mesma tônica. O Fluminense teve mais a bola, mas não conseguiu assustar. O Vasco, em um bom contra-ataque, chegou lá. Vegetti finalizou, Fábio salvou, mas Víctor Luís, de cabeça, definiu o placar.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís (Leandrinho); Sforza, Hugo Moura e Mateus Carvalho; Payet, Adson e Vegetti.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Facundo Bernal/Alexsander) e Ganso; Arias, Keno (Lima) e Kauã Elias.