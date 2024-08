Presidente Pedrinho durante entrevista coletiva do Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 15:12 • Rio de Janeiro

Na tarde desta segunda-feira (12), Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, agitou os torcedores na web com uma publicação enigmática, em seu Instagram. No story, Pedrinho filma seu carro passando por um trecho de São Januário, estádio do Vasco, com uma música de fundo que 'deixa pistas' sobre uma possível novidade.

Pedrinho foi peça chave na negociação de Coutinho com o Vasco (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O que mais levantou curiosidade nos torcedores foi a letra da música do vídeo, que transmite uma mensagem misteriosa sobre algo que ainda está por vir, mas 'vai impressionar'.

Confira a letra da canção;

"Não estou demorando, é que eu estou caprichando e você vai ver, o porquê de esperar. Estou te preparando, para receber o que eu vou te entregar. Você não faz ideia, vai impressionar" - Estou Te Preparando, Suellen Brum

Veja a repercussão na web;