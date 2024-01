Rojas estava cedido por empréstimo ao Tigres, também da Argentina, até o final de junho e tem contrato com o River Plate até dezembro de 2024. Os "Millonarios" solicitaram o retorno do zagueiro para poder cedê-lo ao Vasco. O empréstimo ao Cruz-Maltino será de um ano com a obrigação de compra caso os objetivos, até então não divulgados, sejam cumpridos.