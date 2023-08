Robert Rojas foi um pedido do técnico Ramon Díaz, que detectou carências defensivas do Vasco. O paraguaio atua como zagueiro, mas também joga na lateral-direita. Sem a contratação do jogador, o Cruz-Maltino deve encerrar a janela de transferências, que fecha nesta quarta-feira, com sete reforços. Chegaram Serginho, Maicon, Medel, Paulinho, Praxedes, Sebastian Ferreira e Jefferson.