Vasco empresta volante Sforza para clube da Série A

O Juventude anunciou o volante Juan Sforza como reforço para a sequência da temporada. O jogador pertence ao Vasco e foi emprestado ao clube do Sul até o final da temporada.

Apontado como uma das joias do futebol argentino quando chegou ao Vasco em 2024, Juan Sforza completou três meses sem entrar em campo pelo Vasco da Gama. A última vez que o volante vestiu a camisa cruz-maltina foi no dia 24 de maio, durante a derrota por 2 a 1 para o Fluminense. Na ocasião, atuou por apenas quatro minutos, entrando já nos instantes finais da partida.

Juan Sforza em sua apresentação no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Contratado junto ao Newell's Old Boys, da Argentina, Sforza custou cerca de 4 milhões de dólares (equivalente a R$ 19 milhões na cotação atual), por 80% dos direitos econômicos. A expectativa era alta, mas até aqui o jogador ainda não conseguiu justificar o investimento. Na atual temporada, foram apenas cinco partidas disputadas, somando 129 minutos em campo — média inferior a 26 minutos por jogo.

Ao todo, desde que chegou a São Januário, o meio-campista acumula 44 jogos, com apenas um gol e uma assistência.