Tchê Tchê faz post misterioso e jogadores do Vasco reagem confusos
Paulo Henrique e Lucas Piton comentaram interrogações na publicação
Em seu Instagram, Tchê Tchê fez uma postagem enigmática e inusitada, gerando reações confusas de seus companheiros no Vasco. Paulo Henrique e Lucas Piton comentaram pontos de interrogação na publicação, que mostrava o volante vascaíno cortando tecidos.
O motivo que fez Tchê Tchê escolher o Vasco
Tchê Tchê chegou no Vasco após uma passagem vitoriosa no rival carioca Botafogo. O meia não teve o contrato renovado com o Botafogo, que se encerrou em dezembro de 2024, e assinou com o Cruz-Malrino para esta temporada.
Sobre a importância de vestir a Cruz de Malta, Tchê Tchê definiu como uma enorme alegria e garantiu que vai aproveitar a oportunidade.
– Para mim é uma enorme alegria, uma satisfação. Quando eu era pequeno, eu sonhava em vestir camisetas de grandes clubes. Deus tem feito muita coisa durante toda essa trajetória, durante a minha carreira. Estou aqui, estou feliz, vestir a camisa do Vasco para mim é uma oportunidade gigantesca, e eu espero agarrar ela e demonstrar tudo o que eu já demonstrei durante os outros anos, agora com essa camisa também.
