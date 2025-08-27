Rayan é apontado como um dos melhores jogadores sub-20 do mundo; veja ranking
Atacante do Vasco aparece na 18ª colocação da lista liderada por Lamine Yamal
O atacante Rayan, do Vasco, foi apontado pelo Observatório do Futebol (CIES) como um dos 20 melhores jogadores sub-20 do mundo. O jovem, que recentemente completou 19 anos, aparece na 18ª posição do ranking que reúne nomes de destaque no cenário internacional. Entre os brasileiros, apenas três atletas figuram na lista: Estêvão, do Chelsea (4º), Rayan, do Vasco (18º), e Pedrinho, do Zenit (20º).
O levantamento é encabeçado por Lamine Yamal, atacante do Barcelona, seguido pelo zagueiro Pau Cubarsí, também do Barça, e pelo volante Warren Zaïre-Emery, do PSG. Além deles, jovens como Franco Mastatuono (Real Madrid), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) e Ethan Nwaneri (Arsenal) também aparecem entre os 20 melhores prospectos do futebol mundial.
Confira a lista
- Lamine Yamal (atacante, Barcelona)
- Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona)
- Warren Zaïre-Emery (volante, PSG)
- Estêvão (atacante, Chelsea)
- Franco Mastatuono (meia, Real Madrid)
- Jorrel Hato (lateral, Chelsea)
- Roger Fernandes (atacante, Braga)
- Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal)
- Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal)
- Elías Montiel (volante, Pachuca)
- Givairo Read (lateral, Feyenoord)
- Jesús Rodríguez (atacante, Como)
- Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg)
- Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund)
- Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal)
- Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig)
- Lucas Bergvall (volante, Tottenham)
- Rayan Vitor (atacante, Vasco)
- Rodrigo Mora (meia, Porto)
- Pedrinho (meia, Zenit)
Interesse do mercado internacional
Pouco antes da coletiva de apresentação dos reforços Andrés Gómez e Robert Renan, realizada em São Januário, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, foi questionado sobre a situação de Rayan no mercado. Nos últimos dias, veículos portugueses noticiaram que o Porto teria feito uma investida pelo atacante.
O dirigente, no entanto, negou qualquer negociação em andamento e assegurou que a joia vascaína segue nos planos do clube. “Não existe nenhuma negociação pelo jogador”, afirmou Admar Lopes, reforçando a intenção da diretoria em manter o atacante, que é considerado uma das principais promessas reveladas em São Januário nos últimos anos.
