Rayan é apontado como um dos melhores jogadores sub-20 do mundo; veja ranking

Atacante do Vasco aparece na 18ª colocação da lista liderada por Lamine Yamal

Rayan Vasco
imagem cameraRayan comemora o gol marcado pelo Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
14:55
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Rayan, do Vasco, foi apontado pelo Observatório do Futebol (CIES) como um dos 20 melhores jogadores sub-20 do mundo. O jovem, que recentemente completou 19 anos, aparece na 18ª posição do ranking que reúne nomes de destaque no cenário internacional. Entre os brasileiros, apenas três atletas figuram na lista: Estêvão, do Chelsea (4º), Rayan, do Vasco (18º), e Pedrinho, do Zenit (20º).

O levantamento é encabeçado por Lamine Yamal, atacante do Barcelona, seguido pelo zagueiro Pau Cubarsí, também do Barça, e pelo volante Warren Zaïre-Emery, do PSG. Além deles, jovens como Franco Mastatuono (Real Madrid), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) e Ethan Nwaneri (Arsenal) também aparecem entre os 20 melhores prospectos do futebol mundial.

Confira a lista

  1. Lamine Yamal (atacante, Barcelona)
  2. Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona)
  3. Warren Zaïre-Emery (volante, PSG)
  4. Estêvão (atacante, Chelsea)
  5. Franco Mastatuono (meia, Real Madrid)
  6. Jorrel Hato (lateral, Chelsea)
  7. Roger Fernandes (atacante, Braga)
  8. Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal)
  9. Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal)
  10. Elías Montiel (volante, Pachuca)
  11. Givairo Read (lateral, Feyenoord)
  12. Jesús Rodríguez (atacante, Como)
  13. Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg)
  14. Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund)
  15. Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal)
  16. Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig)
  17. Lucas Bergvall (volante, Tottenham)
  18. Rayan Vitor (atacante, Vasco)
  19. Rodrigo Mora (meia, Porto)
  20. Pedrinho (meia, Zenit)
Vasco x Operário x Rayan
Rayan em campo pelo Vasco na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Interesse do mercado internacional

Pouco antes da coletiva de apresentação dos reforços Andrés Gómez e Robert Renan, realizada em São Januário, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, foi questionado sobre a situação de Rayan no mercado. Nos últimos dias, veículos portugueses noticiaram que o Porto teria feito uma investida pelo atacante.

O dirigente, no entanto, negou qualquer negociação em andamento e assegurou que a joia vascaína segue nos planos do clube. “Não existe nenhuma negociação pelo jogador”, afirmou Admar Lopes, reforçando a intenção da diretoria em manter o atacante, que é considerado uma das principais promessas reveladas em São Januário nos últimos anos.

