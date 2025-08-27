Campeão da Copa do Brasil com o Vasco comenta sobre chances na competição: ‘É possível’

Campeão da Copa do Brasil de 2011 com o Vasco, o ex-volante Nilton demonstrou confiança no time cruzmaltino para o duelo contra o Botafogo pelas quartas de final da competição nacional. Em entrevista ao Bolavip Brasil, o ex-jogador disse acreditar que o clube de São Januário pode voltar a sonhar com conquistas importantes, apesar das recentes derrotas para Juventude e Corinthians.

- O Vasco sempre tenta formar um elenco para ser competitivo, para poder disputar por títulos, conquistar coisas grandes, como a grandeza que representa. Por isso, sempre temos que acreditar que dá para ser campeão. É possível sim. O Vasco é gigante - afirmou Nilton, destacando o peso do clube no cenário nacional.

O ex-volante relembrou ainda a campanha vitoriosa de 2011, último título de expressão do Vasco. Na época, a equipe superou adversários como Náutico e Coritiba até levantar a taça. Para Nilton, a união entre jogadores e comissão técnica foi determinante.

- A sinceridade e o espírito coletivo foram marcantes para o sucesso da campanha - avaliou.

Nilton, Élton, Dedé recebem homenagem por completar 100 jogos pelo Vasco (Foto: Reprodução\Instagram)

Com 157 partidas e 17 gols pelo Gigante da Colina, Nilton mantém forte ligação com o clube e não esconde sua torcida.

- O Vasco vai ter sempre um lugar guardado no meu coração. Tenho esse carinho muito grande pelos cruzmaltinos. Até minha esposa é vascaína, meus filhos também acompanham. Sempre que posso, faço questão de estar em São Januário, que traz lembranças de grandes conquistas - declarou.

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.