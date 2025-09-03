Vasco empresta jogador para clube da Série B

O Vasco da Gama acertou o empréstimo do volante Lucas Eduardo ao Avaí, atual 12º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos permanecerá no clube catarinense até o final da temporada de 2025, com o objetivo de ganhar mais minutagem e experiência no futebol profissional.

Lucas Eduardo estava anteriormente emprestado ao Cuiabá, mas não teve sequência com o técnico Guto Ferreira e acabou retornando de forma antecipada ao Cruz-Maltino. Ele disputou apenas duas partidas em 2025: uma pelo Vasco, ainda no Campeonato Carioca, e outra pelo Cuiabá, já pela Série B.

Com contrato com o Vasco até janeiro de 2027, o jovem volante é visto com bons olhos pela diretoria cruz-maltina, que ainda aposta no seu potencial. Capitão da equipe sub-20 na temporada passada e considerado um dos destaques da base, Lucas chegou a receber uma proposta do Olexandriya, da Ucrânia — clube que foi vice-campeão nacional e garantiu vaga na UEFA Conference League, terceira principal competição continental da Europa. No entanto, o Vasco optou por manter o jogador no país, priorizando seu desenvolvimento.

No Avaí, Lucas Eduardo será comandado por Jair Ventura e se junta ao meia JP, outro jogador revelado em São Januário que está emprestado ao clube catarinense. JP vem se destacando na equipe azurra, com 18 jogos disputados, quatro gols marcados e uma assistência até o momento.

A expectativa é que Lucas consiga finalmente engrenar no profissional, atuando com regularidade e ajudando o Avaí na busca por uma melhor posição na tabela da Série B. O clube catarinense soma atualmente 35 pontos e segue na luta por uma possível vaga no G-4.