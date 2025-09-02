Matheus França destaca polivalência em apresentação no Vasco

Matheus França foi apresentado pelo Vasco no início da tarde desta terça-feira (2) em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contratado por empréstimo, o atacante vestirá a camisa 9 cruz-maltina. Questionado sobre o seu momento fisicamente, Matheus pontuou que vem se aprimorando e que estará à disposição para clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil.

- Minha conversa com o Diniz foi muito boa. Estou voltando em um momento de lesão agora, pegando ritmo de jogo. Isso está no previsto, programado com o Diniz desde o início dessa conversa sobre minha vinda para o Vasco. Tudo pensado entre meu estafe e a comissão técnica do Vasco. Estou bem, me sentindo bem. Minhas condições físicas são boas. Estou evoluindo cada vez mais, ganhando ritmo para desempenhar pelo Vasco - disse Matheus França.

Matheus França com a camisa 9 do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

- Estou preprado. Essa Data Fifa é importante para me preparar. Estarei apto sim para o próximo jogo. Sempre buscando meu espaço nesse novo clube - completou em outro trecho.

Revelado pelo Flamengo, Matheus França, apontado como uma das grandes joias do Rubro-Negro, fez 54 partidas antes de ser negociado ao Crystal Palace, da Inglaterra. Uma de suas principais qualidades é a polivalência, podendo exercer diferentes funções em campo. Na coletiva de apresentação, ele ressaltou que esse pode ser um diferencial no time de Fernando Diniz.

- Sou um jogador polivalente, jogo em várias funções. Isso é muito importante para o sistema de jogo de Fernando Diniz. Ele gosta muito dessas características. A briga por posição existe, é natural do esporte. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Esse critério vai ficar com o professor, escolha dele - detalhou o novo camisa 9 do Vasco da Gama.

Relação com o Flamengo não será problema

Matheus França deixou claro aos torcedores do Vasco que o fato dele ter começado a sua carreira no Flamengo não o atrapalhará em seu novo clube.

- Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival. Mas o mais importante é focar aqui no Vasco. É um clube grande, importante e essa escolha foi minha por optar voltar, pela conversa com Diniz, Felipe e Pedrinho. Estão me apoiando muito. São pessoas experientes e essa minha decisão de voltar ao Rio e principalmente ao Vasco foi muito pelo Diniz, Pedrinho e Felipe. Quero agradecer a eles pelo apoio e conversas. Não tem pressão nenhuma com isso. Está muito claro que vou me doar bastante pelo Vasco e isso é o que mais importa - disse França.