Jogador do Sport pede desculpas a Jair, e atleta do Vasco faz apelo à torcida

Após a confirmação de uma grave lesão no joelho direito do volante Jair, do Vasco, o lateral Aderlan, do Sport, usou suas redes sociais nesta terça-feira (2) para se pronunciar sobre o lance que tirou o jogador vascaíno de campo ainda no primeiro tempo da partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador do Sport expressou arrependimento e solidariedade, e destacou que não teve qualquer intenção de causar a lesão, ocorrida após uma disputa de bola durante o jogo.

- Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão, Jair, volante do Vasco. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance – meu foco sempre esteve na bola. […] Desejo uma recuperação rápida e plena, para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair.

Jair em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além do pedido de desculpas, o lateral também revelou estar sendo alvo de ofensas e ameaças nas redes sociais, inclusive envolvendo sua esposa e sua filha.

- Fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha filha, vindas de torcedores do Vasco. […] Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo para que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça. Todas as contas responsáveis pelas mensagens já foram identificadas e serão encaminhadas às autoridades policiais.

Jair se pronuncia e pede fim das agressões a Aderlan

Mostrando grandeza e empatia, Jair também utilizou as redes sociais para se manifestar, não apenas confirmando a gravidade de sua lesão, mas também pedindo que cessem os ataques contra Aderlan.

- Quero pedir encarecidamente que cessem os ataques, em respeito a mim e a ele, que inclusive, humana e surpreendentemente, me ligou para saber como eu estava e desejar uma boa recuperação - publicou o volante.

O jogador do Vasco ainda destacou que lesões são riscos inerentes ao esporte:

- Ao entrarmos em campo, nós, atletas, estamos suscetíveis a nos lesionarmos e lesionarmos colegas de profissão, ainda que não haja intenção.

Jair sofreu múltiplas lesões, incluindo lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), do ligamento colateral medial, menisco e uma lesão osteocondral. A expectativa é que a recuperação leve de 8 a 10 meses.