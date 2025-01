Fábio Carille, novo técnico do Vasco, foi ao CT Moacyr Barbosa pela primeira vez nesta sexta-feira (3). O treinador marcou presença durante o treino do grupo que se prepara para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. As atividades foram comandadas por Ramon Lima, do sub-20.

Carille terá o primeiro dia de trabalho na segunda-feira (6), data em que os principais jogadores do Vasco se reapresentam no CT Moacyr Barbosa. O técnico compareceu no local apenas para conhecer as instalações.

O novo treinador do Vasco chega com mais três funcionários: o auxiliar técnico Leandro da Silva, o Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Denis Lupp. Carille assinou com o Cruz-Maltino por um ano.

Carille chega ao Vasco com três membros da comissão técnica (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Carreira de Carille, novo técnico do Vasco

Em 2024, Fábio Carille comandou o Santos na conquista do acesso à elite do futebol nacional e do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo foram 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas em 53 jogos.

A carreira de Carille começou em 2016, como interino no Corinthians. O técnico foi efetivado e levantou a taça do Campeonato Brasileiro de 2017. O novo treinador do Vasco também passou pelo Al-Wehda e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, e pelo Athletico-PR.

