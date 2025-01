O Vasco conta com diversos jogadores no atual elenco que estão com contrato acabando em 2025. Alguns deles são vitais para o time. Mas como andam as renovações? Quem deve ficar ou sair? Saiba abaixo.

Contratado para ser mais uma astro do time, Philippe Coutinho tem o contrato encerrando em junho. O Vasco quer renovar o empréstimo do meia-atacante. Vale lembrar que o vínculo do jogador com o Aston Villa, da Inglaterra, vai até meados de 2026.

Um pouco mais de um mês antes também termina o contrato de Payet com o Vasco. O meia é mais um jogador que o clube tentará a renovação até o final do ano. Porém, o francês terá que aceitar uma redução salarial e uma diluição de valores que precisa receber do Cruz-Maltino.

Coutinho voltou ao Vasco em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Diferentemente de Coutinho e Payet, Léo Jardim e Vegetti contam com as situações bem encaminhadas para renovarem com o Vasco. Ambos os contratos terminam no dia 31 de dezembro.

O Vasco ofereceu um aumento considerável no salário de Léo Jardim para renovar até 2029. O goleiro é um jogador visado no mercado.

Quanto a Vegetti, o Vasco está mais resguardado. Isso porque o atacante tem um gatilho para renovação automática para 2026 se jogar pelo menos 60% dos jogos em 2025. Apesar disso, o clube negocia uma melhoria contratual com o jogador, que foi um dos destaques da temporada passada.

Contrato de Vegetti com o Vasco vai até o dia 31 de dezembro e tem clásula de renovação automática (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outra peça vital que tende a renovar com o Vasco é o meia Paulinho. Da mesma forma que Léo Jardim e Vegetti, o contrato do jogador termina no dia 31 de dezembro. No entanto, o clube tem uma pendência a ser resolvida antes de estender o vínculo do atleta. O Cruz-Maltino precisa pagar uma dívida de 600 mil dólares (R$ 3,7 milhões na cotação atual) com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O dia 31 de dezembro conta com mais dois nomes com contrato encerrando: Puma Rodríguez e Rayan. A dupla também está conversando com o Vasco estenderem os vínculos, serem valorizados e resguardarem o clube de futuras propostas.

Paulinho sofreu uma grave lesão no joelho em 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Situações indefinidas no Vasco

O Vasco conta com quatro jogadores com a situação ainda indefinida. São eles: Alex Teixeira, Emerson Rodríguez, Jair e Souza.

A tendência é de que Emerson Rodriguez não permaneça, tendo em vista que o Vasco já discutia a antecipação do final do contrato.

Apesar de ter pedido praticamente toda a temporada, Jair teve mais minutos ao final de 2024. A expectativa é de que o volante tenha mais chances neste ano.

Alex Teixeira foi um nome que surpreendeu positivamente ao final de 2024. O meia-atacante ganhou mais minutos quando Felipe comando o Vasco interinamente. Por outro lado, Souza praticamente não entrou em campo pelo Cruz-Maltino na temporada passada.

Alex Teixeira (31/12/2025)

Emerson Rodríguez (30/06/2025)

Jair (31/12/2025)

Souza (31/12/2025)

