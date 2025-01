O Vasco anunciou a contratação de Tchê Tchê, volante campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. O jogador chega sem custos ao Cruz-Maltino.

O meia não teve o contrato renovado com o Botafogo, que se encerrou em dezembro de 2024. Com isso, o volante ficou livre no mercado. O jogador faz parte do perfil de atletas que o Vasco busca na janela de transferências para qualificar o elenco.

Em sua primeira entrevista, Tchê Tchê afirmou que pretende entrar para a história do Gigante da Colina "dando a vida" em campo e buscando títulos. Além disso, o volante não poupou elogios a atmosfera de São Januário em dias de jogos.

- Vamos trabalhar arduamente todos os dias para conseguir títulos e dar alegria ao torcedor. Tem certos valores que são inegociáveis, como correr, deixar a alma e tudo o que for possível dentro do campo. São Januário é um caldeirão. Expectativa é boa. Quero deixar meu nome aqui - disse o atleta em entrevista à VascoTV.

Em 2024, Tchê Tchê foi a campo em 55 partidas pelo Botafogo, sendo 31 destas como titular. O volante participou ativamente da temporada histórica do rival do Vasco. Pelo Alvinegro, o jogador disputou 150 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências.

O atleta é o primeiro reforço anunciado oficialmente pelo Gigante da Colina, que será comandado pelo técnico Fábio Carille na temporada. O clube também está próximo de anunciar um reforço para a zaga após as saídas de Léo e Maicon.