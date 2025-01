Copinha: Vasco, São Paulo e Corinthians; os jogos desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 10, a Copinha promete emoções decisivas, com as definições das situações de 13 grupos, incluindo o Grupo 32, onde o Vasco ainda busca sua primeira vitória na competição.

Com dois empates nas rodadas iniciais, o Gigante da Colina divide a segunda posição com o Canaã-DF e entra em campo para enfrentar o Nacional-SP, que também mantém chances de classificação, mesmo com apenas um ponto. O líder da chave é o XV de Piracicaba, que soma quatro pontos e está em vantagem para avançar.

O dia também reserva partidas de destaque para Corinthians e São Paulo, que já garantiram suas classificações e agora jogam para confirmar a liderança em seus respectivos grupos.

Até o momento, a Copinha já conta com 47 equipes classificadas para a fase eliminatória e oito confrontos do mata-mata definidos. A expectativa é de mais definições e confrontos intensos ao longo desta sexta-feira.

Grupo 2

Ponte Preta x Iape-MA (13h)

Santa Fé x Cuiabá (15h15)

Grupo 11

Serra Branca-PB x Picos (19h15)

XV de Jáú x São Paulo (21h30)

Grupo 14

Portuguesa x América-RJ (16h45)

Itapirense x Atlético-GO (19h)

Grupo 16

Sergipe x Madureira (16h45)

Capivariano x Bahia (19h)

Grupo 18

Novorizontino x Genus-RO (13h)

Votoraty x ABC (15h15)

Grupo 22

Inter de Minas x Marcílio Dias (13h)

Taubaté x Goiás (15h15)

Grupo 24

União-TO x Bragantino (13h)

Suzano x Avaí (15h15)

Grupo 26

Piauí x Estrela de Março-BA (13h)

Sfera x América-MG (15h15)

Grupo 27

Porto Velho-RO x Rio Branco-AC (14h45)

Santo André x Corinthians (17h)

Grupo 28

Falcon-SE x Dourados-MS (13h)

Aster x Vila Nova (15h15)

Grupo 29

América-SE x Barra-SC (08h45)

Flamengo-SP x Internacional (11h)

Grupo 30

Araguacema-TO x Monte Roraima-RR (13h)

Ibrachina x Náutico (15h15)

Grupo 32

XV de Piracicaba x Canaã-DF (12h45)

Nacional-SP x Vasco (15h)