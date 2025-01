Vasco encara carrasco de 2024 na estreia do Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca está prestes a começar e o Vasco inicia a competição com um grupo completamente alternativo. A estreia no estadual será neste sábado (11), contra o Nova Iguaçu, a partir das 16h30 (de Brasília), em São Januário. Os principais jogadores estão em pré-temporada sob o comando de Fábio Carille.

Apesar de ser favorito no duelo, a primeira rodada não será fácil para a equipe comandada por Ramon Lima. O primeiro adversário será o carrasco da equipe na semifinal do ano passado. Na ocasião, os times se enfrentaram em duas oportunidades sendo um empate e uma derrota, que resultou na eliminação do Cruz-Maltino. Além disso, também foi derrotado para o Carrossel da Baixada em duelo na Taça Guanabara.

O Nova Iguaçu não entra em campo desde agosto do ano passado, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa Rio, mas chega confiante depois de chegar a final da competição, contra o Flamengo, em 2024. Eleito o melhor técnico do Carioca na última temporada, Carlos Victor foi mantido no cargo. Para reforçar a equipe, o vice-campeão anunciou a contratação do goleiro Pedro Zanette, o lateral Guilherme Henrique, o zagueiro Renan Arantes, os volantes Igor Guilherme e Mayron, além dos atacantes Antônio Tavares e Phillipe para 2025.



Além das contratações, a Laranja da Baixada também conta com a volta do meia Igor Lemos de empréstimo ao Uberaba (MG), e alguns remanescentes da temporada passada, como o goleiro Miranda, os zagueiros Gabriel Pinheiro, Matias e Sidney Pages, o lateral Yan, os volantes Fernandinho e Igor Guilherme, os meias João Lucas, Kayke David e Bill, os atacantes Lucas Cruz, Xandinho, Andrey e Victor.

– Queremos fazer um campeonato tão bom quanto foi em 2024. Nossa equipe tem se preparado bastante e sabemos que temos capacidade para alcançarmos uma campanha marcante como a última. - disse o técnico Carlos Victor, projetando a temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Vasco - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO (Ramon Lima)

Pablo; Paulo Ricardo, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel, Lucas Eduardo e João Pedro; Bruno Lopes, Maxsuell Alegria e Gabriel.

NOVA IGUAÇU (Carlos Victor)

Matheus Miranda (Pedro Zanette), Yan, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro, Ramon; Igor Guilherme (Mayron), Sidney, Igor Lemos, Xandinho, Bill, Phillipe (Victor Rangel).

