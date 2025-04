Vasco e Lanús, da Argentina, empataram em 0 a 0, no final da noite desta terça-feira (22), em São Januário. A partida era válida pela terceira rodada do Grupo G da Sul-Americana.

Com o empate, o Vasco desperdiça a chance de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana. O Cruz-Maltino é o 2º colocado, com 5 pontos. O Lanús é o líder com a mesma pontuação.

Como foi o jogo?

Vasco e Lanús fizeram uma partida equilibrada durante o primeiro tempo. Os argentinos foram mais agressivos nos minutos iniciais. Inclusive, acertaram uma bola na trave aos 5 minutos, com Marcich. A melhor chance cruz-maltina foi só aos 46 minutos, com Nuno Moreira, que arriscou da entrada da área, e Losada fez uma boa defesa.

Se o torcedor do Vasco achou que a situação ia melhorar no segundo tempo, foi uma ilusão. O Vasco seguiu tentando pressionar o Lanús, ter volume de jogo, mas esbarrou nas próprias limitações. Sobretudo, na falta de criatividade. As substituições de Carille, que foi hostilizado em São Januário, não surtiram efeito e o Cruz-Maltino não conseguiu balançar a rede adversária. Os argentinos, por sua vez, sequer colocaram Léo Jardim para trabalhar na etapa final.

Nuno Moreira, do Vasco, em disputa de bola com Armando Méndez, do Lanús, durante partida pela Sul-americana 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Parque do Sabiá. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 7 de maio, quando encara o Puerto Cabello, na Venezuela.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 LANÚS-ARG

3ª RODADA - GRUPO G DA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Jair e Adson (VAS); Salvio, Izquierdoz, Cabrera e Armando Méndez (LAN)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Jair (Paulinho), Rayan (Lukas Zuccarello), Coutinho (Adson) e Nuno Moreira (Alex Teixeira); Vegetti.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Armand Mendéz (Muñoz), Dejesús, Izquierdoz e Marcich; Medina (Peña Biafore), Agustín Cardozo, Marcelino Moreno (Juan Ramírez) e Salvio; Cabrera (Aquino) e Segóvia (Carrera).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gery Vargas (BOL);

🚩 Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL);

4️⃣ Quarto árbitro: Crhistian Aleman (BOL);

🖥️ VAR: Wilfredo Guizada (BOL).