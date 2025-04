Por que os clubes de futebol precisam divulgar balanços financeiros?

Assim como acontece todos os anos, os clubes brasileiros de futebol têm até o dia 30 de abril para divulgarem seus balanços financeiros referentes ao ano anterior. A obrigação está prevista na Lei Geral do Esporte, que rege a organização do esporte nacional.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

A legislação determina que todas as entidades esportivas que empregam atletas profissionais — sejam associações ou clubes-empresa — devem publicar o documento em seus próprios sites. O texto da lei ainda exige que os balanços sigam as normas do Conselho Federal de Contabilidade e sejam auditados por uma empresa externa e independente.

Se o clube não publicar o balanço, o presidente pode ser punido com inelegibilidade por cinco anos para cargos em entidades ou empresas ligadas às competições da modalidade. Além disso, o clube também descumpre o Profut, programa que permite refinanciar dívidas com o governo.

continua após a publicidade

📌 Por que o balanço é tão importante?

Mais do que uma obrigação legal, o balanço financeiro é uma ferramenta fundamental para entender a saúde dos clubes. Entre os principais benefícios estão:

Transparência com torcedores, patrocinadores e investidores

Diagnóstico de dívidas, receitas e despesas

Base para decisões estratégicas sobre contratações e orçamento

Instrumento de planejamento a longo prazo

🧾 No documento, constam informações como:

• Receitas e despesas

• Saldos em caixa

• Pagamentos e recebimentos extra orçamentários

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.