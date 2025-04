Jornalista afirma que Carille, do Vasco, é melhor que Filipe Luís, do Flamengo

Vasco e Flamengo protagonizaram um empate sem gols, no último sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jornalista Elia Júnior, da emissora Band, realizou uma análise polêmica. Ele afirmou que Fábio Carille, atual treinador do Cruzmaltino, é melhor que Filipe Luís, comandante do Rubro-Negro.

A opinião polêmica aconteceu durante o programa "Show do Esporte". Antes de realizar a comparação entre os dois treinadores, o apresentador reconheceu que tem uma análise pouco popular. Ao colocar Carille na frente de Filipe Luís, Elia pontuou que o treinador do Flamengo ainda está no início da carreira.

- Respeito as opiniões contrárias. Hoje, o Filipe Luís é considerado a grande aposta de um treinador extremamente qualificado, academicamente preparado e com muita estrutura emocional. Respeito isso. Porém, acho que ele não tem tamanho para ter toda essa aposta em cima do trabalho dele - iniciou o comentarista, antes de completar.

- Acho que ele vai precisar mostrar mais do que mostrou até agora. Para ter toda essa história de que vai ser um ponto fora da curva entre os treinadores brasileiros. Pra mim, hoje, ele é pior que o Fábio Carille. O treinador do Vasco é muito melhor. O Filipe Luís ainda vive um processo de preparação para o cargo - concluiu.

Fábio Carille x Filipe Luís

O último confronto direto entre os treinadores terminou empatado. Contudo, o treinador do Flamengo se encontra em uma posição superior na tabela de classificação do Brasileirão. Atualmente, o clube rubro-negro ocupa a 2ª colocação, enquanto o rival se mantém em 8ª.

Além disso, Filipe Luís conquistou o Campeonato Carioca, primeiro título da carreira profissional do treinador, no início desta temporada. Por outro lado, Fábio Carille ainda não venceu uma taça com o Vasco, mas coleciona títulos em outros clubes, como o Brasileirão de 2017, com o Corinthians, e a Série B de 2024, com o Santos.