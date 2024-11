Por onde anda Sorato, ex-atacante do Vasco?

Luís Fábio da Silva, conhecido como Sorato, é lembrado como um dos grandes heróis da história do Vasco da Gama. O atacante foi responsável por marcar o gol do título do Campeonato Brasileiro de 1989, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu o bicampeonato nacional ao clube carioca. Sorato se destacou por sua habilidade de estar no lugar certo na hora certa, sendo um atacante oportunista que sempre contribuiu em momentos decisivos do futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Sorato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua carreira foi marcada por passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior, mas foi no Vasco que viveu seu auge. Após encerrar a trajetória como jogador, Sorato continuou no futebol, atuando como técnico e assistente em equipes de menor expressão, mantendo sua ligação com o esporte que o consagrou.

A trajetória de Sorato no futebol

Sorato iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama em 1988, subindo das categorias de base para integrar o elenco principal. Já em sua temporada de estreia, chamou a atenção por seu faro de gol, mas foi em 1989 que consolidou seu nome na história do clube. O gol decisivo na final do Campeonato Brasileiro, marcado de cabeça, é até hoje um dos momentos mais lembrados pelos torcedores vascaínos.

continua após a publicidade

Após sua primeira passagem pelo Vasco, que durou até 1992, Sorato defendeu diversas equipes, como Palmeiras, Coritiba e Botafogo, mantendo sua regularidade como atacante. Ele também teve experiências internacionais, jogando pelo Kashiwa Reysol, no Japão. Ao retornar ao Brasil, passou por clubes como Náutico, Portuguesa e Americano, antes de encerrar a carreira no futebol carioca.

Sorato foi um jogador versátil, adaptando-se a diferentes estilos de jogo e equipes. Embora não tenha sido considerado um dos maiores atacantes de sua geração, seu nome permanece na memória dos torcedores do Vasco como o autor de um dos gols mais importantes da história do clube.

continua após a publicidade

Por onde anda Sorato?

Atualmente, Sorato trabalha como técnico e auxiliar em equipes do futebol brasileiro, especialmente em clubes de divisões menores. Ele também participa de eventos comemorativos e jogos festivos organizados pelo Vasco, onde é frequentemente homenageado por sua contribuição ao clube.

Além disso, Sorato mantém uma vida reservada fora dos gramados, mas ainda acompanha de perto o futebol, principalmente o Vasco, participando de transmissões esportivas e sendo consultado como comentarista em ocasiões especiais. Apesar de viver longe dos holofotes, ele segue sendo um ídolo querido pelos torcedores vascaínos, que nunca esquecem sua participação decisiva no título brasileiro de 1989.

Sorato também tem sido uma voz ativa em projetos voltados para a valorização de ex-jogadores, inclusive no Vasco, promovendo ações que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão social e apoio a atletas em transição de carreira.

Clubes em que Sorato jogou:

1988–1992: Vasco da Gama

1992–1994: Palmeiras

1994: Cruzeiro

1995: Juventude

1995: Santa Cruz

1996: Bangu

1996–1997: Botafogo

1997–1998: Vasco da Gama

1999: Comercial

1999: Gama

2000–2001: America-RJ

2001: Paulista

2002: Madureira

2002: Videoton (Hungria)

2002–2003: Madureira

2003: Fluminense

2004: Marília

2004: Atlético Sorocaba

2005: Macaé

2006: Madureira

2006: Cabofriense

2007: Bahia

2007: Ituano

2008: Vitória

2008: Atlético Goianiense

2009: Bacabal

2009: Tigres do Brasil