Com a vitória convincente sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0, o Vasco chegou a quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e três partidas seguidas sem sofrer gols, mostrando solidez defensiva e eficiência ofensiva sob o comando de Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Vegetti é paciente e mostra sua importância para o Vasco ao voltar à equipe titular

Vasco é um dos melhores times do returno

O time cruzmaltino vive uma fase iluminada neste segundo turno da competição. Com 21 pontos conquistados em 33 possíveis, o Vasco tem a melhor campanha do returno, ao lado de Palmeiras e Mirassol. As três equipes somam sete vitórias, dois empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 70%. No período, o Palmeiras leva vantagem sobre o Gigante da Colina no saldo de gols — o Alviverde tem 16, contra 13 do Vasco —, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, com 10. O Vasco também ostenta o melhor ataque do segundo turno, com 27 gols marcados, seguido de perto pelo Palmeiras, que balançou as redes 26 vezes.

Ataque em alta

Além da boa fase recente, a equipe já atingiu uma marca expressiva na temporada: com 49 gols marcados, o Vasco superou o total de gols anotados nas duas temporadas anteriores desde o retorno à Série A. Em 2024, foram 43 gols; em 2023, 41.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Vasco se rende a Vegetti: 'Para de fofoca'

Última vez que venceu quatro seguidas

A sequência atual de vitórias também remete a feitos recentes do clube. A última vez que o Vasco venceu quatro jogos seguidos havia sido em julho do ano passado, quando derrotou Fortaleza (2x0), Internacional (2x1), Corinthians (2x0) e Atlético-GO (1x0).

Vasco comemora gol diante do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Defesa sólida: três vitórias consecutivas sem sofrer gol

Mais do que vencer, o time mostra uma defesa sólida. Nos últimos três jogos, o Vasco superou Fortaleza (2x0), Fluminense (2x0) e Bragantino (3x0), todos sem ser vazado. A última sequência de três vitórias sem sofrer gols havia acontecido na Série B de 2022, contra Cruzeiro (1x0), Londrina (1x0) e Operário (3x0).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com oito rodadas restantes no Brasileirão, o Vasco mira voos mais altos e demonstra que o trabalho de Diniz começa a dar resultados concretos — com um time competitivo, equilibrado e, acima de tudo, confiante para as partidas decisivas da Copa do Brasil.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.