Vegetti é paciente e mostra sua importância para o Vasco ao voltar à equipe titular

O atacante Pablo Vegetti voltou a ser decisivo com a camisa do Vasco da Gama. Depois de duas partidas começando no banco de reservas, o centroavante argentino marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (26), em São Januário, e reafirmou sua importância para o elenco comandado por Fernando Diniz.

O gol encerrou um jejum incômodo. A última vez que Vegetti havia balançado as redes foi no triunfo sobre o Sport, no dia 31 de agosto. Foram nove jogos sem marcar — o maior período desde que chegou ao Vasco, em agosto de 2023. Desde de sua estreia pelo Gigante da Colina, o camisa 99 soma 128 partidas, 59 gols e sete assistências pelo clube.

➡️ Torcida do Vasco se rende a Vegetti: 'Para de fofoca'

Vegetti comemora gol do Vasco diante do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Paciência com o banco de reservas

Após a partida, mesmo perdendo espaço na equipe titular recentemente, Vegetti demonstrou maturidade ao lidar com as decisões do treinador.

- Sempre entreguei meu máximo. Isso me deixava tranquilo. O trabalho, a responsabilidade que eu tenho com a minha profissão, eu me comporto sempre da mesma maneira. Claro que sempre quero jogar, quero sempre fazer gol, ajudar o time... Mas a gente também tem que entender o momento. Eu não vinha muito bem e o time começou a ganhar. Eu me sinto importante tanto dentro ou fora de campo. Trabalhar, não baixar a cabeça. E toda minha vida foi assim. Nada vai mudar. Hoje a gente construiu uma vitória muito importante pra nossa sequência, pensando nos nossos objetivos. Ainda há muito para melhorar, mas o trabalho do treinador, que para nós é muito importante, está dando certo dentro do campo, e isso nos deixa muito tranquilo - completou.

Papel de liderança no Vasco

Apesar de ter começado os últimos jogos no banco, o centroavante argentino segue exercendo um papel de liderança na equipe cruzmaltina. Na partida contra o Massa Bruta, ele foi escolhido para ser o capitão do Gigante da Colina. Ainda em campo, o lateral Lucas Piton elogiou Vegetti e destacou sua importância dentro do elenco.

- Muito bom ver ele voltar a marcar um gol. Ele é goleador nato. Nosso líder e capitão. Muito bom vencer mais um jogo.

Com o gol diante do Bragantino, Vegetti retomou a terceira colocação na artilharia do Campeonato Brasileiro, com 14 gols marcados. Ele está atrás apenas de Arrascaeta e Kaio Jorge, que lideram a disputa com 15. A boa atuação reforça que, mesmo quando não é titular, o argentino segue sendo uma das principais referências do ataque vascaíno.

