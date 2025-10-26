menu hamburguer
Gol de Vegetti em Bragantino x Vasco gera polêmica: 'Entrou?'

Lance aconteceu na primeira etapa

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
19:30
Vegetti comemora gol do Vasco diante do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
imagem cameraVegetti comemora gol do Vasco diante do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Jogando longe de seus domínios, o Vasco abriu o placar contra o Bragantino com um gol polêmico de Pablo Vegetti, no decorrer da primeira etapa. O artilheiro argentino aproveitou um cruzamento e, apesar da defesa do goleiro Cleiton, a arbitragem assinalou que a bola cruzou a linha. No entanto, o lance gerou muita polêmica nas redes sociais.

Aos 26 minutos, o lateral Lucas Piton cruzou na medida para Vegetti que, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o gol. Apesar da defesa do goleiro Cleiton, a arbitragem assinalou que a bola cruzou totalmente a linha. Após consultar o VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio manteve a decisão de campo e validou o gol vascaíno.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a polêmica da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os vascaínos comemoram mais um gol do artilheiro, outros torcedores questionam se a bola cruzou totalmente a linha. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Vasco vai conquistando uma vitória importante na luta por uma vaga no G6 e vai assumindo a 8ª colocação, com 42 pontos somados. Enquanto o Bragantino segue estacionado na 12ª colocação, com 36 pontos somados.

Vegetti comemora gol do Vasco contra o Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
