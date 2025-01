Começou a temporada 2025 e o Vasco tem grandes desafios dentro e fora de campo. O novo ano começa com pautas encaminhadas para um desfecho positivo, enquanto outras estão apenas em fases mais iniciais. Confira com o Lance! abaixo.

Venda da SAF

O Vasco ainda não recebeu proposta para vender a SAF, mas segue na busca por um investidor. O grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea Radrizzani são os principais interessados no Cruz-Maltino.

Recentemente, o Vasco entrou na fase de due diligence na negociação com Evangelos Marinakis. Ou seja, no estudo e análise fincaneira e patrimonial do clube. A tendência é de que as conversas voltem nestes primeiros dias de 2025.

Evangelos Marinakis tem interesse na SAF do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Contas em dia

Antes do Natal, a diretoria do Vasco conseguiu a aprovação da recuperação judicial no Conselho Deliberativo. A gestão de Pedrinho crê que desta forma vai poder atacar as dívidas de maneira mais eficaz a segura.

Segundo o estudo feito pelo escritório Alvarez & Marsal, contrato pelo Vasco para prestar consultoria, a dívida do clube está entre R$ 1.2 bilhão e R$ 1,4 bilhão. O Cruz-Maltino também trabalha com a mediação para enxugar ainda mais os débitos.

O Vasco também tem um acordo com os credores trabalhistas decorrentes de acidentes de trabalho ou da legistação trabalhista com valores para receber até o limite de 150 salários mínimos.

Vale lembrar que Pedrinho garantiu que o Vasco será autossustentável pelo menos até março. Confira a declaração abaixo.

- Ao mesmo tempo que a gente tem conversas com investidores, eu preciso fazer uma reestruturação financeira através de uma mediação, a medida cautelar deu uma pausa nas execuções. Com isso, ganhamos um respiro. Isso gerou muita gasolina para o início da próxima temporada, ainda tem questão de cota de TV, premiação do Brasileiro. Isso nos dá uma garantia no mínimo de mais três meses.

Pedrinho garante o Vasco autossustentável pelo menos até março (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Reforma de São Januário

Não há previsão para o início da reforma de São Januário. Neste momento, o Vasco precisa criar uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para emitir, vender e receber os recursos do potencial construtivo.

O Vasco tem um acordo encaminhado para vender a maior fatia, até então, do potencial construtivo de São Januário. O negócio está na fase de troca de documentos e deve ser concluído em breve. Além disso, o Cruz-Maltino tem outras negociações fechadas, com cartas de intenção assinadas, só que com valores menores.

Reforma de São Januário deve sair do papel em 2025 (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

Reforços

Dentro das quatro linhas, o Vasco se movimenta no mercado para reforçar o time visando 2025. Até o momento, o Cruz-Maltino encaminhou as contratações do goleiro Daniel Fuzato, dos zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas e o volante Tchê Tchê.

Apesar destas chegadas, inclusive de dois zagueiros, o Vasco ainda busca um defensor para ser titular, além de um atacante que atue pelo lado do campo. Estas são as principais carências do elenco cruz-maltino.

Tchê Tchê é o principal reforço contratado pelo Vasco até o momento (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Obras no CT Moacyr Barbosa

O Vasco quer ampliar e melhorar o CT Moacyr Barbosa para possibilitar uma integração entre o futebol profissional e a base. O Cruz-Maltino trabalha na arrecadação de recursos e na viabilização de questões jurídicas com a Prefeitura do Rio. A chegada de um novo investidor acelera este processo.

Vasco quer ampliar o CT Moacyr Barbosa (Foto: Divulgação/Vasco)

