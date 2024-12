Lucas Freitas é um dos reforços encaminhados pelo Vasco visando a temporada de 2025. O zagueiro deve assinar com o Cruz-Maltino por três anos. Mas quem é o jogador, que já está no RIo de Janeiro, como joga e de que maneira pode ser útil ao time de Fábio Carille? O Lance! explica abaixo.

O futuro zagueiro do Vasco estava cedido por empréstimo ao Juventude junto ao Palmeiras. Pela equipe gaúcha, Lucas Freitas demorou para se firmar e era considerado a quarta opção, atrás de Danilo Boza, Zé Marcos e Rodrigo Sam.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Lucas Freitas passou a receber mais oportunidades. A zaga do Juventude passou a oscilar, e Rodrigo Sam se lesionou. Com isso, o futuro reforço do Vasco teve mais espaço na equipe.

Principais características

Lucas Freitas é um zagueiro leve e canhoto, com boa mobilidade e ágil na recuperação de jogadas. Além disso, o zagueiro também se destaca por ser versátil ao atuar na lateral esquerda.

Pontos fracos

O torcedor do Juventude nunca se mostrou confiante em relação a Lucas Freitas. Em alguns jogos, sobretudo os que encarou atacantes mais tarimbados, o zagueiro não teve boas atuações.

Carreira de Lucas Freitas

Revelado pelo Palmeiras, Lucas Freitas tem passagem pela base do Flamengo e foi campeão da Copinha nos dois clubes. Na equipe paulista fez parte da zaga titular no time de Endrick. Antes de chegar ao Juventude, o jogador passou pela Chapecoense e Moreirense, de Portugal, em 2023, além do Valladolid, da Espanha, em 2021.