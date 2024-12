O Vasco tem o acerto encaminhado com Daniel Fuzato. O goleiro de 27 anos deve chegar ao Brasil no dia 4 de janeiro após seis temporadas no futebol europeu. Mas afinal, quem é o jogador? Conheça o futuro atleta cruz-maltino com o Lance! abaixo.

Revelado pelo Palmeiras, Daniel Fuzato chegou ao Alviverde em 2010, quando tinha somente 12 anos. O jogador foi o terceiro goleiro do clube paulista e tem os títulos da Copa do Brasil 2015 e Brasileirão 2016 na bagagem.

Campeão europeu com José Mourinho

Daniel Fuzato foi comprado pela Roma, da Itália, em 2018. No entanto, o goleiro não teve vida fácil no Velho Continente. O jogador estreou após dois anos, quando a equipe italiana venceu a Juventus, por 3 a 1, em agosto de 2020.

Sob o comando de José Mourinho, Fuzato participou da campanha do título da Liga Conferência. Esta foi a primeira conquista do goleiro na Europa.

Daniel Fuzato foi campeão com José Mourinho (Foto: Reprodução/Instagram @danielfuzato)

Seleção Brasileira

O currículo de Daniel Fuzato também é repleto de convocações para a Seleção Brasileira olímpica e sub-20. O goleiro esteve na preparação para o Sul-Americano de 2017 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Em 2019, Tite convocou Fuzato para a Seleção Brasileira principal. O futuro goleiro do Vasco participou o rodízio de jovens jogadores e estava com o grupo que disputou amistosos contra a Argentina e o Japão.

Tite já convocou Daniel Fuzato, goleiro encaminhado com o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram @danielfuzato)

Fuzato chega para a vaga de Keiller, que estava cedido por empréstimo ao Vasco. O goleiro vestiu a camisa do Eibar, que estava na segunda divisão da Espanha na última temporada.

Daniel Fuzato chega em definitivo ao Vasco. O goleiro deve assinar com o Cruz-Maltino por dois anos.

