Vasco dá condições para transferência de Rayan: 'Vamos discutir'

O Diretor de futebol do Vasco, Admar lopes, falou sobre Rayan durante a apresentação de Johan Rojas com a imprensa. O cartola revelou se houve alguma busca pelo jogador e explicou quais seriam as condições para uma negociação se iniciar.

— Nós renovamos o contrato do Rayan há menos de um mês. É um jogador muito importante para a equipe e até mesmo para a torcida. Ninguém chegou nas nossas pretensões. Quando chegar algo que for muito bom para o Vasco e muito bom para o jogador, vamos discutir. Como isso não aconteceu, contamos com o Rayan, não até a janela de meio de ano, mas até dezembro de 2028, que é até quando ele tem contrato.

O vasco recusou em dezembro uma proposta de aproximadamente R$ 200 milhões do Zenit, da Rússia, e pensa em negociar o atacante por pelo menos 50 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões). A multa rescisória do jogador é de aproximadamente meio bilhão de reais, valor que funciona como proteção contratual e dá ao Cruzmaltino margem para avaliar propostas futuras.

A valorização de Rayan se consolidou ao longo da temporada. Em agosto, o Vasco recebeu sondagens e ofertas entre 15 e 20 milhões de euros, mas já entendia que o jogador valia entre 25 e 30 milhões. Meses depois, com o crescimento do atacante sob o comando de Fernando Diniz, a avaliação interna mudou: hoje, o clube considera que o jovem de 19 anos está na prateleira dos 50 milhões de euros.

Rayan no Vasco em 2025

Dentro de campo, os números sustentam a valorização. Na temporada 2025, Rayan disputou 57 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência, sendo um dos principais destaques do Vasco. O atacante também terminou como artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols, ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, reforçando o status de ativo mais valioso do elenco cruzmaltino.

