AO VIVO: assista à apresentação de Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco para 2026

O Vasco apresenta na tarde desta segunda-feira (12) o meia colombiano Johan Rojas. O jogador estava no Monterrey, do México, e chega ao clube por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026

Trajetória de Johan Rojas, reforço do Vasco

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular. Destro, o colombiano pode atuar centralizado — função hoje exercida por Philippe Coutinho — ou pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. Além disso, soma convocações para a seleção colombiana sub-23 e chega a São Januário como uma opção versátil para o meio-campo e o setor ofensivo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco em 2026, chega ao Rio de Janeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.