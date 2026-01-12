Rojas se apresenta ao Vasco e fala de Diniz: 'Me recebeu da melhor maneira'

O Vasco apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (12), o meia-atacante Johan Rojas, no CT Moacyr Barbosa. O jogador chega por empréstimo junto ao Monterrey, do México, e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

continua após a publicidade

Na coletiva, Rojas falou sobre a chegada ao Brasil e sobre as primeiras impressões que teve no Vasco.

— Estou muito motivado para chegar no futebol brasileiro. Acredito que vai me ajudar muito na minha carreira. Espero que conquistemos todos os objetivos desse ano. Vou dar o melhor de mim e espero que seja tudo da melhor maneira — disse Rojas, que falou ainda sobre a chegada:

— Estou muito contente de chegar ao Vasco, que é uma grande equipe, com um treinador, que é um grande treinador e me recebeu da melhor maneira. Espero ajudar a fazer o clube ser maior do que já é.

continua após a publicidade

➡️ Quem é Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026

Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco em 2026, chega ao Rio de Janeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Trajetória de Johan Rojas

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular. Destro, o colombiano pode atuar centralizado — função hoje exercida por Philippe Coutinho — ou pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. Além disso, soma convocações para a seleção colombiana sub-23 e chega a São Januário como uma opção versátil para o meio-campo e o setor ofensivo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.