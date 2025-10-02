Após a dura derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na noite de quarta-feira (1), no Allianz Parque, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva e atualizou a condição dos lesionados do Vasco. Dois jogadores importantes ficaram fora da partida por lesão: o zagueiro Carlos Cuesta e o meia-atacante Matheus França.

Matheus França na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Segundo Diniz, Matheus França, tem mais chances de retornar no próximo compromisso da equipe, marcado para domingo. O jogador sofreu um entorse no tornozelo, mas apresenta evolução positiva. Já Carlos Cuesta, que tem um edema na coxa esquerda, pode ficar de fora contra o Vitória.

- A gente vai avaliar e pode ser que os dois tenham condição de jogar. O Matheus França tem mais chance. O Cuesta é um problema muscular que não preocupa muito a gente. Não vou criar expectativa que vai jogar, mas não vou arriscar. Ele ficou com o problema muscular, mas ficou um pouco ainda no campo. Não foi um problema que teve e saiu imediatamente. Ele fez um exame que acusou um problema que não sei ainda a dimensão, mas recebi comentários positivos. Acho que ele preocupa mais que o Matheus França para o jogo de domingo.

O Vasco volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em São Januário.

