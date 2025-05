Operário e Vasco empataram em 1 a 1, no final da tarde desta quinta-feira (1º), no Estádio Germano Krüger, em partida válida pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nuno Moreira abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Boschilia deixou tudo igual para o Fantasma.

Para avançar às oitavas de final, Vasco e Operário precisam de uma vitória simples, no segundo jogo, que será no dia 20 de maio, em São Januário. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis.

Como foi o jogo?

O jogo entre Vasco e Operário foi prejudicado desde os minutos iniciais por conta do terrível estado do gramado no Estádio Germano Krüger. Isso dificultou a construção de jogadas e deixou a partida lenta.

Apesar disso, o Vasco contou, mais uma vez, com o talento individual de jogadores que fazem a diferença. Aos 19 minutos, Coutinho iniciou a jogada e tentou passar para Vegetti. A defesa do Operário corta e a bola sobra nos pés de Nuno Moreira, que emenda um belo chute de primeira e abre o placar.

Após o gol do Vasco, o Operário começou a se lançar ao ataque, mas não criou chances claras de gol. O primeiro tempo ainda contou com um pênalti a favor do Fantasma, que foi anulado pela arbitragem.

No segundo tempo, o panorama do duelo permaneceu da mesma forma que terminou o primeiro: o Operário tendo volume e pressionando o Vasco, mas sem efetividade.

O empate só veio aos 26 da etapa final. Marcos Paulo recebeu na entrada da área e passou para Boschilia. O meia chutou colocado sem chances para Léo Jardim e deixou tudo igual para o Operário. Depois das substituições, o duelo ficou ainda mais prejudicado e com muitos erros de passes e sem boas chances para algum dos times sair vitorioso.

Nuno Moreira marcou o gol do Vasco na partida (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha, às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Operário recebe o América-MG, às 20h30 do mesmo dia, no Estádio Germano Krüger.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 1 X 1 VASCO

TERCEIRA FASE (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 1º de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR);

🥅 Gols: Nuno Moreira (19' do 1ºT) e Boschilia (26' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Allano e Joseph (OPE); Lucas Piton e Lucas Freitas (VAS);

⚽ ESCALAÇÕES

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias Curzel; Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano (Cristiano); Jacy, Juan Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia (Ademilson); Allano (Ronald), Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo) e Daniel Amorim.

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luís); Hugo Moura, Jair (Mateus Carvalho), Rayan (Garré), Coutinho (Alex Teixeira) e Nuno Moreira (Loide Augusto); Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);

4️⃣ Quarto árbitro: Victor Salles Cirilo (PR);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).