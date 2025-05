Vasco divulga balanço financeiro com dívida bilionária

O Vasco publicou na noite desta quarta-feira (30), último dia do prazo, o primeiro balanço financeiro da gestão do presidente Pedrinho na SAF. O relatório de quatro páginas, não auditado, apontou que a empresa tinha até dezembro de 2024 uma dívida de R$ 1,18 bilhão.

Em teto assinado pela Diretoria Executiva nas duas primeiras páginas, são apontados números explicando e contextualizando suas presenças no balanço. De acordo com o clube, a auditoria segue em andamento, e um relatório mais detalhado, com parecer do Conselho Fiscal, será divulgado até o fim do primeiro semestre.

O balanço mostra apenas contas de 2024, ano de posse do Pedrinho, que assumiu o controle da SAF após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio. Antes, o Cruz-Maltino tinha seu futebol sob o comando da empresa estadunidense 777 Partners.

Ainda que com dívida bilionária, o clube divulgou que teve crescimento quanto à receita operacional bruta, passando de R$ 238,6 milhões em 2023 para R$ 299,9 milhões. O faturamento obtido via negociações de jogadores foi de R$ 173,9 milhões, somando R$ 473,8 milhões, a maior da história.

O patrimônio líquido negativo, no entanto, é de R$ 703,9 milhões - a nota indica isso como uma das bases para o pedido de recuperação judicial feito em fevereiro. A diretoria reafirmou compromisso pela reestruturação do Gigante da Colina.

- O Vasco da Gama SAF reafirma seu compromisso com a transparência, melhores práticas de governança e gestão responsável, certo de que a continuidade dos esforços atualmente empreendidos, contribuirá para a construção de um futuro mais sólido e sustentável - escreveu o clube.

Balanço financeiro do 2024 do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)