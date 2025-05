A quarta-feira (30) marcou o prazo final para que os clubes brasileiros divulgassem seus balanços financeiros referentes ao exercício de 2024, conforme determina a Lei Geral do Esporte. A norma obriga todas as entidades que empregam atletas profissionais — sejam associações ou SAFs — a publicar o documento até o fim de abril em seus canais oficiais.

Mas nem todos cumpriram. Um levantamento feito pelo Lance! Biz às 23h59 da quarta-feira aponta que nove clubes da Série A do Brasileirão que não publicaram os balanços na página de Transparência dos respectivos sites. Veja abaixo a lista:

🔴 Clubes que não publicaram dentro do prazo

Atlético-MG (nem SAF, nem associação) Botafogo (nem SAF, nem associação) Cruzeiro (apenas a SAF publicou) Fluminense Juventude Mirassol Vasco (apenas a SAF publicou)

Nota: O Fluminense publicou o documento poucos minutos após o fim do prazo.

⚠️ O que diz a Lei?

De acordo com a Lei Geral do Esporte, o não cumprimento do prazo pode levar a punições severas. Entre elas:

📌 Inelegibilidade dos dirigentes por cinco anos para cargos em entidades ou empresas ligadas às competições da modalidade.

📌 Possibilidade de afastamento ou anulação de atos dos responsáveis.

📌 Perda dos benefícios do Profut, programa de refinanciamento de dívidas com a União.

A legislação também exige que os balanços sigam as normas do Conselho Federal de Contabilidade e que sejam auditados por empresa independente.

🧐 Casos específicos

Atlético-MG e Botafogo: apenas a associação publicou o demonstrativo.

apenas a associação publicou o demonstrativo. Cruzeiro: apenas a SAF divulgou o documento.

apenas a SAF divulgou o documento. Vasco: Apenas a SAF publicou o balanço, mas sem auditoria independente nem notas explicativas. A diretoria afirmou que os documentos completos serão entregues até 30 de junho de 2025.

