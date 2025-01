A 6ª rodada do Carioca será marcada pela primeira vez em que Vasco e Maricá vão se enfrentar na história dos clubes. O Cruz-Maltino encara o time que tem sido a sensação do campeonato, em razão do desempenho, que faz a equipe liderar a competição. Saiba abaixo tudo sobre o próximo adversário.

continua após a publicidade

➡️ Vasco rescinde contrato do atacante Serginho

Conheça a história do Maricá

O Maricá FC é um time da cidade de Maricá fundado em 2017. Apelidado de "Tsunami", o clube é estreante nesta edição do Campeonato Carioca. Além disso, a equipe vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, por conta do título da Copa Rio.

Recentemente, a Prefeitura de Maricá inaugurou o Estádio João Saldanha, com capacidade para 3 mil torcedores. O local é uma homenagem ao jornalista, que tinha uma casa de veraneio na região.

continua após a publicidade

Estádio do Maricá tem capacidade para 3 mil torcedores (Foto: Divulgação)

Mascote folclórico

Inspirado numa história folclórica, o Maricá tem como mascote o "Lobisomem de Bambuí". Bambuí é um bairro de zona rural afastado do Centro. As lendas dizem que o lobisomem aparece nas noites de lua cheia.

Lobisomem de Bambuí é uma lenda de Maricá (Foto: Divulgação/Maricá FC)

Ex-jogador rival no comando

O Maricá tem como técnico um ex-jogador do Flamengo. Trata-se de Reinaldo. Curiosamente, o diretor de futebol, Douglas Oliveira, que levou o ex-atacante para a base rubro-negra, foi o mesmo personagem que contratou o treinador para comandar o Tsunami.

continua após a publicidade

Reinaldo, ex-Flamengo, é o técnico do Maricá (Foto: Divulgação/Maricá FC)

Momento dos clubes no Carioca

O Maricá está invicto no Campeonato Carioca, da mesma forma que o Vasco. Ao todo, o Tsunami ocupa a liderança, com 11 pontos. O clube venceu três partidas e empatou duas.

O Vasco, por sua vez, começou a vencer após colocar as principais peças em campo. O Cruz-Maltino é o terceiro colocado com 9 pontos. São duas vitórias e três empates.

Vasco venceu na estreia do time principal no Carioca (Foto: Antonio Pereira/AGIF)

Vasco e Maricá se enfrentam às 19h desta quarta-feira (29). A partida será em São Januário. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino pode alcançar a liderança do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco