Vasco e Juventude se reencontram no Rio de Janeiro após 15 anos; relembre

Vegetti jogador do Vasco comemora seu gol com Lucas Piton jogador da sua equipe durante partida contra o Fortaleza no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 05/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Após 15 anos, Vasco e Juventude se reencontram no Rio de Janeiro em um confronto marcado por memórias e expectativas. O último duelo entre as equipes em solo carioca aconteceu em 2009, durante a Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco saiu vitorioso com um placar de 2 a 1. A partida foi crucial para a campanha do Vasco rumo ao título da Série B daquele ano.

O jogo de 2009 entre Vasco e Juventude, realizado no Maracanã, foi uma partida memorável para os cruzmaltinos. Naquele ano, o Vasco estava em uma campanha de recuperação na Série B, buscando retornar à elite do futebol brasileiro. A partida terminou com uma vitória do Vasco por 2 a 1, com gols de Adriano e Élton.

A vitória foi crucial para consolidar a liderança do Vasco na competição e pavimentar o caminho para o título da Série B, garantindo assim o retorno do clube à Série A. O jogo foi marcado por uma atmosfera de festa entre os torcedores, que lotaram o estádio para apoiar o time em um momento decisivo da temporada​.

Carlos Alberto marcou o gol que recolocou o Vasco na Série A (Foto: Vascofotos)

No Brasileirão de 2024, o Vasco luta por uma vaga na Libertadores, enquanto o Juventude busca garantir sua permanência e sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. O time carioca ocupa a 9ª posição, com 36 pontos, enquanto o Juventude está na 12ª posição, com 33 pontos.

Historicamente, Vasco e Juventude já se enfrentaram 23 vezes, com oito vitórias para o Juventude, cinco para o Vasco, e dez empates. O Vasco, como mandante, venceu duas dessas partidas, perdeu outras duas, e empatou sete vezes​. A bola rola às 21h deste sábado (4), em São Januário.

Mateus Cocão, jogador do Vasco, durante partida contra o Juventude no estadio Alfredo Jaconi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Luiz Erbes/AGIF

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Jean David, Coutinho (Payet) e Emerson Rodríguez; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva



Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Oyama (Dudu Vieira), Jadson e Mandaca; Erick Farias (Edson Carioca), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura