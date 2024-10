Canobbio, jogador do Athletico-PR, durante partida contra o Vasco em São Januário pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro

As partidas das quartas de final da Copa do Brasil entre Vasco e Athletico-PR foram recheadas de polêmicas dentro e fora de campo. Após o jogo de ida, a confusão entre os clubes dentro de campo gerou punição para os envolvidos. O julgamento aconteceu na última quinta-feira (3), pelo STJD.

A Sexta Comissão Disciplinar do STJD do Futebol multou o Vasco em R$ 3 mil por objetos jogados no campo. Já o Athletico-PR foi multado em em R$ 2 mil por atraso na volta do vestiário. Os atletas João Victor, do Cruz-Maltino, e Lucas Di Yorio, do Rubro-Negro, foram expulsos em campo, mas absolvidos em julgamentos. O zagueiro vascaíno já cumpriu suspensão e está disponível para atuar na partida de volta da semifinal. O processo foi julgado em primeira instância e cabe recurso.

Na súmula da partida, João Victor foi expulso por tentar golpear seu adversário com o braço durante a disputa da bola. O árbitro completou alegando que o jogador dificultou sua saída de campo e se dirigiu a arbitragem de forma desrespeitosa: 'tá de sacanagem, vai se f* c*.

Já o jogador do Athletico, recebeu o cartão vermelho por empurrar o adversário contra a placa de publicidade, com o jogo já paralisado e utilizando de "força excessiva e brutalidade".

O segurança Betinho, do Vasco, também foi julgado pela confusão entre as comissões ao fim da partida. O funcionário e o clube foram punidos pela 3ª Comissão Disciplinar. O Cruz-Maltino vai pagar multa no valor de 10 mil reais, enquanto Betinho, foi suspenso por 37 dias.

Além disse, o clube de Curitiba denunciou provocações nas dependências do clube, com hostilidade e adesivos da organizada do Coritiba no banco de reservas destinado a equipe do Athletico e condições precárias do vestiário com local sujo e objetos quebrados.

Puma Rodríguez marca o gol de empate da partida entre Vasco e Athletico-PR no jogo de ida Copa do Brasil. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em julgamento, o advogado Pedro Moreira, do Vasco, apresentou a sua defesa:

– Cadê a comprovação de que as fotografias foram tirada antes da partida? O Athletico pode chegar ao vestiário, quebrar uma cadeira, sujar e dizer que o Vasco da Gama quebrou e sujou. O Vasco tem um estádio centenário que é orgulho da sua torcida. Não há estádio de futebol no Brasil mais vistoriado e mais vigiado que o estádio de São Januário. O clube tem todos os laudos da PM, bombeiros e da Vigilância. A CBF aprova a vistoria do estádio e, até a presente rodada, nenhum visitante disse que o vestiário não tinha condições de higiene.

O clube foi absolvido das acusações.

Confira o resultado do julgamento:

- João Victor: absolvido;

- Lucas Di Yorio: absolvido;

- Betinho: suspenso por 37 dias;

- Athletico-PR multado em R$ 2 mil por atraso;

- Confusão entre equipes durante a partida: Vasco multado em R$ 10 mil;

- Arremesso de objetos em campo: Vasco multado em R$ 3 mil;

- Adesivos de organizada do Coritiba no banco do CAP: absolvido;

- Possíveis problemas no vestiário do CAP: absolvido.