777 Partners coloca clube europeu à venda

Blazquez ainda bateu o martelo sobre as operações da 777 Partners no futebol mundial. De acordo com o CEO, a atividader do grupo de investimentos está encerrada. A decisão da Justiça afastou a 777 Partners da gestão da SAF do Vasco da Gama em maio deste ano. O controle do futebol do clube está nas mãos de Pedrinho, presidente do clube.