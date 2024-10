Vasco reencontra Juventude, adversário determinante para virada de chave

Derrota para o Juventude, no primeiro turno, foi determinante para a virada de chave no Vasco (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 05/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vai reencontrar o Juventude, na noite deste sábado (5), na 29ª rodada do Brasileirão. O adversário da vez é marcado pelo fato do Cruz-Maltino virar a chave na temporada depois da derrota no primeiro turno.

➡️ 777 Partners coloca clube europeu à venda

No primeiro turno, o Vasco perdeu por 2 a 0 para o Juventude. Na época, Álvaro Pacheco era o técnico e deixou o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento. Mais precisamente, na 17ª posição na tabela do Brasileirão, com sete pontos, atrás do próprio Alviverde, que era o 13º colocado, com 13 pontos.

Com a demissão de Álvaro Pacheco, Pedro Martins, que hoje é diretor executivo de futebol do Botafogo, pediu demissão. O dirigente não concordou com a decisão de Pedrinho e alegou "mudanças de comando, método e forma de trabalhar".

Marcelo Sant'Ana foi contratado pelo Vasco. Pedro Martins ainda chegou a ficar no clube por alguns dias para fazer a transição.

Logo de cara, o Vasco deu uma resposta e voltou a dar alegrias. O Cruz-Maltino é o nono colocado, com 36 pontos, e está na frente do Juventude, que segue na 13ª posição na tabela, com 33 pontos.

Hoje, o torcedor do Vasco não pensa nem olha para a zona de rebaixamento. Os vascaínos almejam voos mais altos, afinal, o Cruz-Maltino tem nove pontos a menos que o primeiro time no G-6, zona de classificação para a Libertadores.

➡️ Vasco x Athletico-PR: clubes são multados e atletas absolvidos em julgamento no STJD

Álvaro Pacheco foi demitido pelo Vasco após a derrota para o Juventude no primeiro turno (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Em momentos distintos, Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (5), às 21h. A partida será marcada pelo reencontro com São Januário após mais de 35 dias.