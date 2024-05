Justiça concede liminar e clube associativo retoma controle do futebol do Vasco

Foto: Isabelle Favieri/ Lance!







Escrito por Lucas Gomes e Matheus Guimarães • Publicada em 15/05/2024 - 23:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Em decisão liminar, a justiça do Rio de Janeiro definiu, na noite desta quarta-feira (15), que a 777 Partners seja afastada do comando do futebol do Vasco da Gama. Assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan, a decisão suspendeu todos os efeitos e contratos de acionistas e investimentos firmados pela empresa americana. A informação, dada primeiro pelo jornal O Globo, foi confirmada pelo Lance!

-De modo a suspender os direitos societários (políticos e patrimoniais) da 777, garantindo, cautelarmente, o controle da companhia ao autor, seu acionista fundador, com a imediata destituição ou afastamento dos conselheiros indicados pela 777 no Conselho de Administração da SAF e sua substituição por conselheiros indicados pelo VASCO-.

Na decisão, duas justificativas foram apresentadas para conceder a liminar. Primeiro, o Juiz falou do atraso no cumprimento dos aportes, principalmente nas operações estranhas como os empréstimos para empresas que não tem relação com os objetivos da SAF.

-A par do atraso no cumprimento das obrigações financeiras, cabalmente demonstrado na

documentação apresentada, verifica-se na inicial, também a presença de operações estranhas e, ao menos em tese, prejudiciais, como, por exemplo, o aporte dos valores prometidos seguido de saque a título de empréstimo a empresa que não guarda relação com os objetivos da SAF-.

Depois, ainda citou as notícias de insolvabilidade da 777.

-Em complemento, as notícias de insolvabilidade da primeira ré, consubstanciada, inclusive, por

declarações do seu próprio líder, mostra situação bem diversa daquela anunciada quando da realização do pacto. A empresa que prometera a salvação através de vultoso aporte de capital e recuperação da sede vascaína (Estádio de São Januário), hoje apresenta-se com situação financeira deficitária e incapaz de cumprir com aquele anúncio e pondo em risco a viabilidade da SAF, principalmente quando se foca no êxito futebolístico-.

Entenda o caso que pode mudar o ano do Vasco

Na terça-feira (14), o Vasco associativo entrou na justiça contra a 777, buscando, principalmente, garantias da saúde financeira da SAF. Mesmo em sigilo, o processo faz parte da ruptura entre o clube e a 777, investigada por fraude na justiça dos Estados Unidos.

O objetivo da ação é resguardar o Vasco em caso de penhora das ações do clube. Atual presidente do Cruz-maltino, Pedrinho e não está convencido que a 777 vai conseguir manter os compromissos com o clube e querem vender a SAF para outra empresa. Agora, o clube associativo voltou ao controle.