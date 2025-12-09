Vasco e Fluminense chegam à semifinal da Copa do Brasil em fases opostas
Gigante da Colina venceu apenas um dos últimos oito jogos e Tricolor não perde há sete
O Vasco chega para a semifinal da Copa do Brasil em um momento delicado. Com sete derrotas nos últimos oito jogos, o Cruzmaltino busca na competição uma chance de "salvar" a temporada com um título de expressão e garantir uma vaga direta na Libertadores de 2026. A única exceção recente foi a goleada sobre o Internacional, por 5 a 1, em São Januário.
Apesar da fase irregular, o Vasco segue invicto na Copa do Brasil. Com três vitórias e quatro empates, o time carioca avançou com decisões por pênaltis em duas ocasiões, mostrando eficiência nas disputas quando necessário.
O adversário será o Fluminense, que chega embalado para o clássico. O Tricolor não perde há sete partidas contra a equipe de Luis Zubeldía e já garantiu a vaga na Libertadores do próximo ano ao terminar o Brasileirão na quinta colocação.
Desfalque de peso no Vasco
Para a semifinal, o Vasco terá um desfalque importante: Lucas Piton, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Em seu lugar, Puma Rodriguez, lateral-direito de origem, será improvisado na posição. O jogador já atuou oito vezes como lateral-direito nesta temporada e recebeu elogios da torcida pelo desempenho.
Retrospecto de Vasco X Fluminense
O duelo entre Vasco e Fluminense, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, promete fortes emoções e pode ser decisivo para o futuro do Gigante da Colina nesta temporada, que busca dar a volta por cima e voltar à Libertadores nove anos depois.
