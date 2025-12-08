Fluminense ou Vasco? Eric Faria crava favorito em clássico da Copa do Brasil

Com o fim do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco voltam as atenções para a disputa da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quinta-feira (11), no Maracanã. Para a ocasião, o jornalista Eric Faria apontou o favorito para o clássico carioca.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Vegetti em Atlético-MG x Vasco repercute: 'Show'

Durante o programa "Fechamento", do último domingo (7), nos canais Sportv, o comunicador entende que o Fluminense chega para o confronto como favorito. Ele destacou o momento da equipe do técnico Luis Zubeldía como superior ao de Fernando Diniz.

— Mudou tudo para o Fluminense desde a última vez que enfrentou o Vasco no Maracanã. Eu sei que clássico equilibra a disputa, é mata-mata, mas que o Fluminense chega num momento melhor que o Vasco, é indiscutível — analisou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Ganso aponta tarefa antes de Neymar no Fluminense: 'Convencer o Zubeldía'

Semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Além do clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians decidem a outra parte da chave. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.