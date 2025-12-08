menu hamburguer
Fora de Campo

Fluminense ou Vasco? Eric Faria crava favorito em clássico da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pela semifinal do torneio nacional

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
04:50
eric faria2
imagem cameraEric Faria analisou confronto da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
Com o fim do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco voltam as atenções para a disputa da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quinta-feira (11), no Maracanã. Para a ocasião, o jornalista Eric Faria apontou o favorito para o clássico carioca.

Durante o programa "Fechamento", do último domingo (7), nos canais Sportv, o comunicador entende que o Fluminense chega para o confronto como favorito. Ele destacou o momento da equipe do técnico Luis Zubeldía como superior ao de Fernando Diniz.

— Mudou tudo para o Fluminense desde a última vez que enfrentou o Vasco no Maracanã. Eu sei que clássico equilibra a disputa, é mata-mata, mas que o Fluminense chega num momento melhor que o Vasco, é indiscutível — analisou o jornalista.

Semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Além do clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians decidem a outra parte da chave. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.

Soteldo em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Vasco e Fluminense se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

