Ganso comemora gol de placa e projeta Vasco x Fluminense: 'Conheço o treinador'
Camisa 10 cavou para abrir o placar no Maracanã
'O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Ganso e Thiago Silva já no segundo tempo de partida. O camisa 10 falou com a imprensa na zona mista após o resultado.
— Acreditei no erro da zaga do Bahia. Eles erraram, peguei uma promoção de cara pro gol. Tive a tranquilidade de poder só deslocar o goleiro, dar uma cavadinha e fazer um belo gol. Foi realmente um ano muito complicado. Nas minhas sete temporadas aqui, todos os anos foram complicados. Algumas coisas boas, com títulos e outras jogando menos, atuando menos em campo, menos minutos, como foi o caso desse ano. Mas o importante é poder retornar, recuperar, recuperar bem e ajudar. Eu estou aqui no Fluminense pra ajudar o clube. Esse é o carinho que eu agradeço de todo mundo de fora, dos torcedores, e de dentro do clube também. Então eu procuro retribuir jogando dentro de campo e fazer o meu melhor — disse Ganso que ainda falou sobre o jogo contra o Vasco na Copa do Brasil:
— A gente respeita muito o Vasco. Eu conheço o treinador pessoalmente, é um baita treinador. Se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo. Segurança defensiva e conseguindo fazer os gols na frente. É isso que vai nos ajudar a dar esse primeiro passo para a final.
Com o resultado, o Fluminense mantém a quinta colocação no Brasileirão, com 64 pontos. O Bahia termina o campeonato com 60 pontos, na sétima colocação.
O que vem por aí?
Enquanto o Bahia fez seu último jogo da temporada, o Fluminense agora volta a atenção completamente para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco na quinta-feira (11), no Maracanã, com mando do Cruz-Maltino, às 20h (de Brasília). O jogo de volta é no domingo dia 14, às 20h30.
Como foi Fluminense x Bahia?
O primeiro tempo foi de pouca emoção. Quem mais chamou atenção no Maracanã foi a torcida do Fluminense. Em grande número, os torcedores tricolores pareciam agradecer o time pelo bom momento. Na bola, os dois times erravam muito e não conseguiam ser perigosos no ataque.
O segundo tempo caminhava da mesma forma, mas dessa vez com a impaciência da torcida do Fluminense. A arquibancada cobrava pressa dos jogadores na circulação de bola e até vaiou Everaldo, quando o atacante foi substituído. Mas foi a partir desse momento de trocas que o jogo mudou. Entraram Soteldo, Hércules e John Kennedy. Minutos depois, Ganso entrou no Lugar de Acosta. No lance seguinte, o camisa 10 recebeu um presente de Tiago, do Bahia, e encobriu o goleiro Ronaldo, aos 30 mintos. Golaço. Oito minutos depois, Soteldo fez boa jogada individual pela esquerda e botou a bola na cabeça de Thiago Silva, que fechou o placar. O jogo terminou com o estádio cantando "quinta-feira é guerra", por conta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.
