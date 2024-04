Vasco e Crefisa negocia com a para fechar venda do naming rights de São Januário

Vasco segue dando passos importantes para a reforma de São Januário (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 12/04/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco está negociando com a Crefisa para fechar a venda de naming rights de São Januário. Segundo informações apuradas pelo Lance!, os valores que o clube deve recebem giram em torno de R$ 300 milhões pela transação.

Este é mais um passo importante do Vasco. Pedrinho e toda a diretoria trabalham para que todos os passos estejam avançados avançados até o momento da liberação do potencial construtivo.

A reforma de São Januário está orçada em R$ 506 milhões. O Vasco espera arrecadar R$ 500 milhões através da lei do potencial construtivo.

O que se tem no projeto de lei é um valor que seja compatível com o que a Prefeitura está "dando". Com isso, a obra se torna viável para o Vasco. A venda do naming rights é captar mais recursos e aumentar o orçamento para a reforma de São Januário.

Antes da posse como presidente, Pedrinho ja tinha um acordo verbal com José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, para a operação. Ambos esperavam apenas a posse do ídolo do Vasco.

Novo São Januário (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

🤔 ENTENDA O QUE SÃO OS NAMING RIGHTS:

É tipo um contrato de patrocínio, mas em vez de ceder espaço na camisa o clube ou entidade cede o nome de um local, estádio ou competição para uma empresa.

A empresa paga um valor e passa a ter o direito de colocar seu nome no estádio ou competição por um determinado prazo.